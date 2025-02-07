Юрий Слюсарь: в Ростовской особой экономической зоне вскоре появится девятый резидент

Особая экономическая зона «Ростовская» промышленно-производственного типа, созданная в Новочеркасске решением правительства России менее года назад, стремительно развивается, отметил глава донского региона.
«Особая экономическая зона произвела на меня очень приятное впечатление, когда я там побывал, и скорость, с которой она была создана, и количество резидентов», — сказал Юрий Слюсарь.
В настоящее время там уже работают восемь резидентов. По оценке, за десять лет их работы ожидается в виде налогов во все бюджеты более 18,9 млрд рублей.
Сегодня совет по вопросам предпринимательской деятельности ОЭЗ «Ростовская» согласовал еще одного, девятого по счету, резидента. Компания «Металлвелд» намерена реализовать в Новочеркасске проект по производству металлоконструкций, запустив производство уже до конца нынешнего года. После подписания соответствующего соглашения и регистрации в Минэкономразвитии России новый резидент сможет быть внесен в сводный федеральный реестр ОЭЗ.
Глава донского региона поручил минэкономразвития Дона совершенствовать механизмы поддержки в особой экономической зоне «Ростовская».
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.