Юрий Слюсарь: в Ростовской особой экономической зоне вскоре появится девятый резидент

Сегодня совет по вопросам предпринимательской деятельности ОЭЗ «Ростовская» согласовал еще одного, девятого по счету, резидента. Компания «Металлвелд» намерена реализовать в Новочеркасске проект по производству металлоконструкций, запустив производство уже до конца нынешнего года. После подписания соответствующего соглашения и регистрации в Минэкономразвитии России новый резидент сможет быть внесен в сводный федеральный реестр ОЭЗ.