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Стало известно, кто и когда сделает российский двигатель для SJ-100

Сборку двигателя начнут в новом логистическом центре на Дальнем Востоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сборку двигателей для SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре начнет ПАО «Яковлев». Новый центр площадью около 10 тыс. кв. м. специально для этих целей намерены построить в Комсомольске-на-Амуре.

Предполагается, что там появится как сам участок для сборки двигателей, так и складские помещения для хранения. Он будет объединен в единую структуру с уже существующим цехом авиационной сборки. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что в городе уже работает центр специализации по сборке дверей и люков для гражданских самолетов МС-21, SJ-100, Ил-114 и Ту-214.

Также отметим, что производство этих самолетов было заморожено в 2022 году после введения санкций, так как в сборе использовался иностранный двигатель. Предполагается, что новые версии самолета с российскими комплектующими будут готовы и поступят заказчикам в 2026 году.