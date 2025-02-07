В Беларуси в 2024 году ввели в эксплуатацию почти 4,4 млн кв.м жилья

Задания по вводу в эксплуатацию жилых помещений ежегодно устанавливаются облисполкомам и Минскому горисполкому постановлением Совета Министров. Так, в прошедшем году выполнение плана было близко к 100%.
«За четыре года этой пятилетки введено в эксплуатацию 17,2 млн кв.м общей площади жилья, или 102% к плану», — уточнили цифры в Минстройархитектуры.
В 2024 году было введено в эксплуатацию 427,4 тыс. кв.м арендного жилья, а на 2025 год запланировано возведение уже более 440 тыс. кв.м. Как было подчеркнуто, государство старается сделать такое жилье более популярным и востребованным, оно должно стать доступным не только очередникам, но и всем желающим получить его. С 2019 года прослеживается тенденция наращивания объемов строительства арендного жилья.
По-прежнему особое внимание уделяется многодетным семьям. Как рассказали в министерстве, за 2024 год было построено 6312 квартир для многодетных семей, что составляет 121,3% от годового задания. Регионы проинформировали, что в прошлом году направление на улучшение жилищных условий получили 8252 многодетные семьи. «Кроме строительства нового жилья, многодетным семьям предлагались и такие способы улучшения жилищных условий, как покупка жилья на вторичном рынке с государственной поддержкой или предоставление арендного и социального жилья», — добавили в Министерстве архитектуры и строительства.
Было также отмечено, что во всех вновь проектируемых многоквартирных жилых домах, где есть такая возможность, предусматривается использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления еды.
Еще одна тенденция на рынке жилья в 2024 году — увеличение объемов ввода строительства индивидуальных жилых домов благодаря упрощенному порядку строительства такого жилья. Так, в прошлом году 51,1% от общей площади введенного в эксплуатацию жилья — индивидуальное. Еще один показатель указывает на то, что более 45% от общей площади введенных в 2024 году жилых помещений были построены на селе и в малых городах.
В Министерстве архитектуры и строительства заверили, что основные тенденции в обеспечении жильем состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий сохранятся и в 2025 году.