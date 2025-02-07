В Беларуси в 2024 году ввели в эксплуатацию почти 4,4 млн кв.м жилья

В 2024 году было введено в эксплуатацию 427,4 тыс. кв.м арендного жилья, а на 2025 год запланировано возведение уже более 440 тыс. кв.м. Как было подчеркнуто, государство старается сделать такое жилье более популярным и востребованным, оно должно стать доступным не только очередникам, но и всем желающим получить его. С 2019 года прослеживается тенденция наращивания объемов строительства арендного жилья.