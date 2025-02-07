234 млн рублей на замену лифтов получат четыре свердловских муниципалитета

На обновление лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах по решению губернатора Евгения Куйвашева четыре муниципалитета получат из областного бюджета 234 миллиона рублей. Победителями отбора заявок в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда.
На эти средств в общей сложности заменят 190 лифтов в 73 многоэтажках, уточнил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов.
В столице Среднего Урала обновят 157 лифтов в 58 домах, в Нижнем Тагиле — 29 лифтов в 12 многоэтажках, в Ревде — 3 лифта в двух домах, в Серове — один лифт в одном доме.
Как отметили в департаменте информполитики, в течение 2025 года будут проведены несколько дополнительных отборов, так как в областном бюджете запланировано еще 500 миллионов рублей на обновление порядка 350 лифтов.