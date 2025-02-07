Экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов снижены в Беларуси

Так, пошлина на сжиженные углеводородные газы установлена в размере 7,5 доллара за одну тонну — в декабре прошлого года тариф на эти газы был 61,7 доллара, а в январе снизился до 18,5 доллара. То есть сначала тарифы уменьшились почти на 70%, а теперь снижение составило почти 60%.