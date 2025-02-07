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Экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов снижены в Беларуси

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Правительство Беларуси приняло решение пересмотреть экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты, следует из постановления Совмина № 72 от 5 февраля, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

С начала 2024 года власти республики практически отменили все пошлины на экспорт нефти сырой, битума, мазута и других нефтепродуктов. Обнуление пошлин произошло по договоренности с российской стороной и было связано с налоговым маневром России.

Однако с сентября они снова были введены на сжиженные углеводородные газы и этан, бутан, изобутан.

Затем пошлины постепенно увеличивались, но с января 2025-го резко уменьшились, а сейчас правительство приняло решение еще их снизить.

Так, пошлина на сжиженные углеводородные газы установлена в размере 7,5 доллара за одну тонну — в декабре прошлого года тариф на эти газы был 61,7 доллара, а в январе снизился до 18,5 доллара. То есть сначала тарифы уменьшились почти на 70%, а теперь снижение составило почти 60%.

На этан, бутан, изобутан тариф теперь составляет 6,7 доллара. В декабре 2024-го было 55,5 доллара, а в январе снизилось до 16,6 доллара, то есть тоже почти на 70%. Нынешнее снижение тарифа также составило почти 60%.

Что касается пошлин на нефть сырую, а также на мазут, битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты, бензин, дизтопливо, бензол, толуол, масла смазочные и ряд других нефтепродуктов, то она, как и прежде, будет равна нулю долларов.

Постановление вступило в силу с 1 февраля этого года.

экономика
нефть