Экономист Балынин: ЦБ с вероятностью в 68% оставит ключевую ставку на уровне 21%

«Консенсус-прогноз аналитиков считает неизбежным снижение ставки в текущем году, основной вопрос — когда и до какого уровня будет снижена ставка. В базовом варианте ожидаем снижение ключевой ставки в июне, но, возможно, цикл начнется раньше, в апреле, если замедление экономики будет быстрее, чем этого ожидает Банк России. Ключевая ставка к концу года может быть снижена до 16%. Ставки по кредитным продуктам будут снижаться вслед за ключевой ставкой с лагом два три месяца, так как в ближайшее время снижения ставки не ожидается, то и снижения ставок по кредитам не произойдет», — подытожил Федоров.