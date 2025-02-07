На 78% вырос поток туристов из Китая в Казахстан

Мероприятия нашли широкое отражение и на информационной площадке. Крупнейшие китайские СМИ и социальные сети с аудиторией более 1,3 млрд человек транслировали сообщения о Казахстане. Это позволило значительно повысить узнаваемость страны как туристического направления.