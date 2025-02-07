Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 78% вырос поток туристов из Китая в Казахстан

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. О росте потока туристов из Китая в Казахстан в 2024 году, рассказали в Комитете индустрии туризма.

Источник: Sputnik.kz

Всего Казахстан посетили 655 тысяч граждан Поднебесной, это на 78% больше, чем в 2023-м.

Также в рамках Года туризма с КНР было подписано более 200 соглашений между регионами, туркомпаниями, агентствами и медиа платформами.

Мероприятия нашли широкое отражение и на информационной площадке. Крупнейшие китайские СМИ и социальные сети с аудиторией более 1,3 млрд человек транслировали сообщения о Казахстане. Это позволило значительно повысить узнаваемость страны как туристического направления.

сказал председатель Комитета индустрии туризма Минтуризма и спорта Нуртас Карипбаев

Также в Казахстане и Китае растет популярность автотуризма. В 2024 году было проведено несколько международных мероприятий, посвященных развитию данного направления.

Автопробег «Шелковый путь», мототур по Шелковому пути и международное мероприятие «Paris-Peking Motor Challenge» способствовали укреплению имиджа Казахстана как привлекательной страны для автотуристов. Также стимулирует развитие инфраструктуры и сопутствующих услуг.

сказал Карипбаев

А еще в Астане, Пекине, Алматы, Урумчи и Гонконге проведено более 300 двусторонних встреч. Алматы стал самой популярной дестинацией в Казахстане для китайских туристов.

Астана была представлена как новое направление для делового и медицинского туризма в рамках роуд-шоу в Пекине.

экономика
туризм и отдых