В Свердловской области за неделю дизельное топливо подорожало на 0,17%

В Свердловской области за неделю, с 27 января по 3 февраля, подорожало топливо. Однако рост цен замедлился, по сравнению с предыдущими неделями. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата.
Так, дизельное топливо стало дороже на 0,17%. Литр обойдется свердловчанам в 70,57 рубля. Неделей ранее он обошелся бы в 70,45 рубля за литр.
Бензин АИ-92 поднялся в цене на 0,09%. Стоимость поднялась до 54,86 рубля. АИ-95 подорожал на 0,11%. Цена составила 59,09 рубля за литр. Отмечается, что топливо АИ-98 не поменялось в стоимости. Согласно данным Свердловскстата, цена остановилась на отметке 82,20 рубля.
Ранее в Екатеринбурге резко взлетели цены на кофе в заведениях. Стоимость значительно выросла в январе 2025 года. Повышение цен на напитки в заведениях связывают с подорожанием сырья. Продолжает расти стоимость на молочные продукты и на кофейное зерно.