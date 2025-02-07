В Свердловской области за неделю дизельное топливо подорожало на 0,17%

Ранее в Екатеринбурге резко взлетели цены на кофе в заведениях. Стоимость значительно выросла в январе 2025 года. Повышение цен на напитки в заведениях связывают с подорожанием сырья. Продолжает расти стоимость на молочные продукты и на кофейное зерно.