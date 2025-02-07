Опубликованы кадры изнутри новой УГМК Арены

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились кадры с будущей арены ХК «Автомобилист». Ранее руководители клуба выражали надежду, что именно на УГМК Арене команда сыграет в плей-офф сезона 2024/25.
— Новая УГМК Арена. Уже тестовый лед. Игру будут тестовую проводить. Комментаторские наверху. Куба еще нет. Отделка идет. Кресла такие мягкие. Тут VIP залы: холодильники, телевизоры, все будет, — рассказывают строители.
Сейчас «Автомобилист» идет на 4 месте Восточной конференции с 70 очками. На первом месте «Металлург» с 76 очками, но у «шоферов» три игры в запасе.
Напомним, что недавно было завершено строительство новой очереди «Дацюк Арены». Торжественное открытие пройдет 12 февраля.