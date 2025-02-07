Опубликованы кадры изнутри новой УГМК Арены

— Новая УГМК Арена. Уже тестовый лед. Игру будут тестовую проводить. Комментаторские наверху. Куба еще нет. Отделка идет. Кресла такие мягкие. Тут VIP залы: холодильники, телевизоры, все будет, — рассказывают строители.