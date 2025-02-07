Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области в 2024 году ликвидировали 19 стихийных свалок

Специалисты регуправления Россельхознадзора продолжают профилактическую работу на сельхозугодьях.

В прошлом году в рамках обследований в Волгоградской области на участках сельскохозяйственного назначения было ликвидировано 19 несанкционированных свалок.

Кроме того, при осуществлении контрольной деятельности сотрудники регуправления также зафиксировали 68 фактов захламления сельхозугодий отходами производства и потребления.

В адрес собственников и арендаторов земель было направлено 46 предостережений с предложением устранить их и принять меры, направленные на использование земельных участков по целевому назначению. Благодаря проведенной работе в оборот было вовлечено 170 тыс. га ранее захламленных сельхозземель.

экология