В Волгоградской области в 2024 году ликвидировали 19 стихийных свалок

В адрес собственников и арендаторов земель было направлено 46 предостережений с предложением устранить их и принять меры, направленные на использование земельных участков по целевому назначению. Благодаря проведенной работе в оборот было вовлечено 170 тыс. га ранее захламленных сельхозземель.