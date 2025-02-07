ЗВР Беларуси существенно выросли за январь

Рост ЗВР произошел благодаря увеличению стоимости такого актива, как монетарное золото: с 4,52 до 4,87 млрд долларов. Также выросли в стоимости специальные права заимствования (с 1,347 до 1,351 млрд) и резервные активы в иностранной валюте (с 3,052 до 3,113 млрд).