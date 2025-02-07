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ЗВР Беларуси существенно выросли за январь

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 410 млн долларов в минувшем месяце, сообщает Нацбанк.

Источник: Sputnik.by

По данным на 1 февраля, международные резервные активы страны составили 9 млрд 333,2 млн долларов. Месяцем ранее они были на уровне 8,9 млрд долларов.

Рост ЗВР произошел благодаря увеличению стоимости такого актива, как монетарное золото: с 4,52 до 4,87 млрд долларов. Также выросли в стоимости специальные права заимствования (с 1,347 до 1,351 млрд) и резервные активы в иностранной валюте (с 3,052 до 3,113 млрд).

Это второе подряд повышение ЗВР с начала года, а до этого в декабре международные резервы уменьшались.

Нынешний показатель, побив планку в 9 млрд долларов, стал рекордным за последние пять лет.

Согласно статистике Нацбанка, за год золотовалютные резервы увеличились более чем на 1,2 млрд долларов. При этом стоимость монетарного золота с февраля 2024-го по февраль 2025-го выросла на 1,3 млрд долларов.

Сколько купили и продали валюты

Национальный банк также опубликовал статистические данные по валютному рынку. За первый месяц 2025-го физлица продали валюты на 23,1 млн долларов больше, чем купили. Покупка за январь составила 919,2 млн долларов, продажа — 942,2 млн долларов.

Общий оборот валютного рынка превысил 8,3 млрд в долларовом эквиваленте.

экономика