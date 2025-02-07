В Брестской области проиндексировали чеки «Жилье»

Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе или финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства. В этот перечень также включены реконструкция одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве. Чеки можно использовать для приобретения жилья путем покупки или погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на эти цели.