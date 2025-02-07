Общепиту, торговле и сфере услуг продлят льготу по уплате соцналога. Но, есть нюанс

Что это дало?
За это время количество предприятий увеличилось в 1,5 раза, в сфере торговли и услуг появилось 220 000 новых рабочих мест, фонд оплаты труда вырос в 3,2 раза,
дополнительно в бюджет поступило 2,1 трлн сумов налогов.
Но главное — многие компании вышли из «тени», начали официально оформлять сотрудников и показывать реальные зарплаты.
Как изменится льгота?
Многие предприниматели просили продлить льготу еще на три года, и этот запрос был одобрен. Однако теперь она будет действовать с ограничениями. Льгота будет распространяться только на предприятия сферы услуг, которые официально трудоустраивают молодых сотрудников (до 30 лет) с зарплатой не менее 3 млн сумов.
При этом предпринимателей, которые продолжают платить сотрудникам неофициально, ждут усиленные проверки.
Что еще изменится?
Для компаний в сфере строительства, торговли и общественного питания введут гибкую систему найма. Теперь можно будет официально заключать краткосрочные и упрощенные трудовые договоры (посменные, почасовые и сдельные договоры). Эти меры должны упростить наем временных работников, сделать рынок труда более гибким и снизить уровень неофициальной занятости.