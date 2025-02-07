Общепиту, торговле и сфере услуг продлят льготу по уплате соцналога. Но, есть нюанс

Многие предприниматели просили продлить льготу еще на три года, и этот запрос был одобрен. Однако теперь она будет действовать с ограничениями. Льгота будет распространяться только на предприятия сферы услуг, которые официально трудоустраивают молодых сотрудников (до 30 лет) с зарплатой не менее 3 млн сумов.