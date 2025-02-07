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Общепиту, торговле и сфере услуг продлят льготу по уплате соцналога. Но, есть нюанс

Vaib.uz (Узбекистан. 7 февраля). Сегодня на совещании у президента стало известно, что предприятиям в сфере торговли, услуг и общепита продлят льготу по уплате социального налога, введенную в 2022 году. Суть льготы — сниженная ставка соцналога до 1%.

Источник: Vaib.Uz

Что это дало?

За это время количество предприятий увеличилось в 1,5 раза, в сфере торговли и услуг появилось 220 000 новых рабочих мест, фонд оплаты труда вырос в 3,2 раза,

дополнительно в бюджет поступило 2,1 трлн сумов налогов.

Но главное — многие компании вышли из «тени», начали официально оформлять сотрудников и показывать реальные зарплаты.

Как изменится льгота?

Многие предприниматели просили продлить льготу еще на три года, и этот запрос был одобрен. Однако теперь она будет действовать с ограничениями. Льгота будет распространяться только на предприятия сферы услуг, которые официально трудоустраивают молодых сотрудников (до 30 лет) с зарплатой не менее 3 млн сумов.

При этом предпринимателей, которые продолжают платить сотрудникам неофициально, ждут усиленные проверки.

Что еще изменится?

Для компаний в сфере строительства, торговли и общественного питания введут гибкую систему найма. Теперь можно будет официально заключать краткосрочные и упрощенные трудовые договоры (посменные, почасовые и сдельные договоры). Эти меры должны упростить наем временных работников, сделать рынок труда более гибким и снизить уровень неофициальной занятости.

экономика
налоги