«Северсталь» вложила 1,5 млрд рублей в импортозамещение в Череповце. Завод вышел на проектную мощность

Инвестиции в проект, по словам генерального директора компании Александра Шевелева, составили более 1,5 млрд рублей.
Завод был запущен в 2024 году и уже вышел на мощность 60 тыс. тонн продукции в год, которая применяется при строительстве защитных конструкций и для повышения их устойчивости. В частности, поставляемые «Северсталью» шпунты используют в строительстве трамвайной линии «Славянка» в Петербурге, ее протяженность составит 21 км.
В первом квартале этого года на Череповецком металлургическом комбинате планируют запустить производство свайных труб, которые востребованы в строительстве, в газовой и нефтяной промышленности. Компания активно работает над проектом, в который уже вложили 1 миллиард рублей.
В общей сложности «Северсталь» собирается в этом году инвестировать 169 млрд руб., порядка 70 млрд руб. из них направят на развитие компании. Отмечается, что это на 22 млрд руб. больше в сравнении с прошлогодней инвестпрограммой, когда на развитие внутренних проектов потратили 48 млрд руб.