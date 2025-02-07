«Северсталь» вложила 1,5 млрд рублей в импортозамещение в Череповце. Завод вышел на проектную мощность

Завод был запущен в 2024 году и уже вышел на мощность 60 тыс. тонн продукции в год, которая применяется при строительстве защитных конструкций и для повышения их устойчивости. В частности, поставляемые «Северсталью» шпунты используют в строительстве трамвайной линии «Славянка» в Петербурге, ее протяженность составит 21 км.