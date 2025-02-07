В Краснодаре ремонт Тургеневского моста начнется весной этого года

Заключить контракт с подрядчиком предполагается в марте-апреле этого года. Об этом «КП-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.
По предварительным данным, ремонтные работы займут 14,5 месяцев. При этом специалисты проведут полную замену дорожного покрытия, а также отремонтируют тротуары и лестничные сходы со стороны города.
В городской администрации сообщили, что во время ремонта моста движение автомобилей частично ограничат.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что во время «Прямой линии» 4 декабря прошлого года к главе Кубани Вениамину Кондратьеву обратился житель Краснодара с вопросом о проведении ремонтных работ на мосту. Кондратьев ответил, что эта проблема в процессе решения: «В бюджете края 3,8 миллиарда рублей заложены на ремонт Тургеневского моста».