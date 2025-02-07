В Перми установили первый пролет нового железнодорожного моста через Каму

Новый мост длиной 2,8 км станет частью Северного железнодорожного обхода Перми. В пресс-службе СвЖД «КП-Пермь» пояснили, строительные работы производят с технологического моста, который специально возводят с правого берега Камы. В русловой части уже установили четыре из 13 опор. На эстакадных подходах на правом берегу готовы 20 опор из 21, на левом — 16 из 30 опор.