В Перми установили первый пролет нового железнодорожного моста через Каму

В Перми установили первый пролет нового железнодорожного моста в русловой части реки Камы. Пролетную конструкцию длиной 77 метров мостостроители смонтировали на двух опорах ниже по течению Камской ГЭС.
Новый мост длиной 2,8 км станет частью Северного железнодорожного обхода Перми. В пресс-службе СвЖД «КП-Пермь» пояснили, строительные работы производят с технологического моста, который специально возводят с правого берега Камы. В русловой части уже установили четыре из 13 опор. На эстакадных подходах на правом берегу готовы 20 опор из 21, на левом — 16 из 30 опор.
Параллельно идет модернизация контрактной сети и строительство путей, примыкающих на правом берегу к станции «Кабельная», на левом — «Левшино». На правом берегу также возвели мост через реку Гайву.
К строительству второго железнодорожного моста через Каму приступили в марте прошлого года. После сдачи моста в эксплуатацию поезда запустят в обход плотины Камской ГЭС. Сдать мост ОАО «РЖД» планирует в 2028 году.