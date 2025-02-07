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В Казахстане будет больше битума

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов, находясь в Мангистауской области, посетил Актауский битумный завод Caspi Bitum (компания с участием китайского капитала).

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Как сообщает пресс-служба «КазМунайГаза», Асхат Хасенов ознакомился с ходом реализации проекта по увеличению мощности переработки нефти до 1,5 млн тонн в год. За счет модернизации установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на заводе производство дорожного битума увеличится с 500 тысяч до 750 тысяч тонн ежегодно.

В настоящее время полностью завершены демонтажные работы и заливка фундамента. Ведутся работы по монтажу оборудования, трубопроводов, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

Поставку оборудования на завод планируется закончить до середины марта. Подрядчик пообещал вести строительно-монтажные работы в круглосуточном режиме по мере поставки оборудования (на площадке задействовано 221строителей-монтажников).

Реализация проекта позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественным высококачественным дорожным битумом.

Работы, начатые в ноябре 2024 года, ведет генеральный подрядчик CITIC Construction — дочерняя компания китайской CITIC Group. Капитальные инвестиции в проект составляют свыше $76 млн.

Завершение работ и запуск завода с выводом на полный технологический режим производства битума планируется во втором квартале 2025 года.

В 2024 году Caspi Bitum" переработал 654 602 тонны нефти, выработав из нее 242 877 тонн дорожного битума. Невыполнение плана связано со снижением заявок на поставку битума со стороны дорожно-строительных организаций (несмотря на то, что Актауский битумный завод в течение года готов работать в условиях максимальной производительности).

экономика