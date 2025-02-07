В Казахстане будет больше битума

Как сообщает пресс-служба «КазМунайГаза», Асхат Хасенов ознакомился с ходом реализации проекта по увеличению мощности переработки нефти до 1,5 млн тонн в год. За счет модернизации установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на заводе производство дорожного битума увеличится с 500 тысяч до 750 тысяч тонн ежегодно.
В настоящее время полностью завершены демонтажные работы и заливка фундамента. Ведутся работы по монтажу оборудования, трубопроводов, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.
Поставку оборудования на завод планируется закончить до середины марта. Подрядчик пообещал вести строительно-монтажные работы в круглосуточном режиме по мере поставки оборудования (на площадке задействовано 221строителей-монтажников).
Реализация проекта позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественным высококачественным дорожным битумом.
Работы, начатые в ноябре 2024 года, ведет генеральный подрядчик CITIC Construction — дочерняя компания китайской CITIC Group. Капитальные инвестиции в проект составляют свыше $76 млн.
Завершение работ и запуск завода с выводом на полный технологический режим производства битума планируется во втором квартале 2025 года.
В 2024 году Caspi Bitum" переработал 654 602 тонны нефти, выработав из нее 242 877 тонн дорожного битума. Невыполнение плана связано со снижением заявок на поставку битума со стороны дорожно-строительных организаций (несмотря на то, что Актауский битумный завод в течение года готов работать в условиях максимальной производительности).