В Казахстане будет больше битума

В 2024 году Caspi Bitum" переработал 654 602 тонны нефти, выработав из нее 242 877 тонн дорожного битума. Невыполнение плана связано со снижением заявок на поставку битума со стороны дорожно-строительных организаций (несмотря на то, что Актауский битумный завод в течение года готов работать в условиях максимальной производительности).