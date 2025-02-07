Хабаровские новостройки хотят обязать оборудовать камерами видеонаблюдения

Установка систем «Безопасный город» в нашем регионе началась в 2008 году. С тех пор в 58 городах и посёлках Хабаровского края появилось около 2,5 тысяч камер уличного наблюдения. Они помогают следить за общественным порядком, пресекать грабежи, разбойные нападения. По информации пресс-службы краевой думы, благодаря запуску комплексов уличного слежения и видеофиксации уровень уличной преступности снизился почти на четверть.