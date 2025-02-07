Хабаровские новостройки хотят обязать оборудовать камерами видеонаблюдения

Парламентариев Хабаровского края попросили на законодательном уровне закрепить за застройщиками обязанность устанавливать на новостройках уличные камеры видеонаблюдения и в случае необходимости передавать данные с них заинтересованным госструктурам. Такое предложение прозвучало на межведомственном совещании о развитии систем «Безопасный город». Встреча эта состоялась в стенах Законодательной думы региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Установка систем «Безопасный город» в нашем регионе началась в 2008 году. С тех пор в 58 городах и посёлках Хабаровского края появилось около 2,5 тысяч камер уличного наблюдения. Они помогают следить за общественным порядком, пресекать грабежи, разбойные нападения. По информации пресс-службы краевой думы, благодаря запуску комплексов уличного слежения и видеофиксации уровень уличной преступности снизился почти на четверть.
Недавно аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в полную силу заработал в посёлке Ванино. К системе видеонаблюдения и распознавания лиц там уже подключено 62 устройства. В дальнейшем планируется подключение не только улиц Ванино, но и посёлков Октябрьский и Токи, а также дальних поселений района.
В ноябре прошлого года мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев дал поручение разработать комплексный план по совершенствованию системы видеонаблюдения в Городе юности, который включит в себя увеличение количества камер на улицах и в общественных местах. Кроме того, специалисты заменят старые камеры на новые и модернизируют аналитическое оборудование по распознаванию лиц.
Однако пока аппаратно-программные комплексы в каждом муниципалитете работают в автономном режиме. Они никак друг с другом не связаны. В крае необходимо создавать единую платформу, которая бы интегрировала в себя системы «Безопасный город» всех городов и посёлков.
— Ситуацию необходимо менять. У нас есть положительная практика внедрения систем видеонаблюдения в Хабаровске. Необходимо переложить её на другие муниципальные образования, определить мероприятия для развития системы во всём регионе, — отметил заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Николай Антонов.