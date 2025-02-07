В Котловке начали строить дом по программе реновации

«Мосгосстройнадзор уже получил от застройщика извещение о начале работ на площадке, и инспекторы составили программу проверок, которые пройдут на всех этапах возведения объекта. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля качества стройматериалов и конструкций, а также их соответствия утвержденным проектным решениям», — отметил председатель ведомства Антон Слободчиков.