В Котловке начали строить дом по программе реновации

Новостройку по программе реновации возведут на улице Кржижановского (земельный участок № 31/1). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Жилой комплекс будет состоять из двух секций площадью более 40 тысяч квадратных метров. Всего в новостройке предусмотрено 368 квартир, девять из них предназначены для маломобильных горожан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», — рассказал Владислав Овчинский.
Внешнюю отделку дома выполнят с применением системы вентилируемого фасада, который оформят керамогранитными плитами белого и антрацитного цветов. В двух секциях установят восемь лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов.
На придомовой территории разместят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Кроме того, здесь выполнят комплексное озеленение и смонтируют наружное освещение.
«Мосгосстройнадзор уже получил от застройщика извещение о начале работ на площадке, и инспекторы составили программу проверок, которые пройдут на всех этапах возведения объекта. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля качества стройматериалов и конструкций, а также их соответствия утвержденным проектным решениям», — отметил председатель ведомства Антон Слободчиков.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».