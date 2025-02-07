В Красноярском крае девять кафе «поймали» на готовке из сомнительных продуктов

В январе 2025 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили девять кафе, готовящих блюда из продукции неизвестного происхождения. Как рассказала пресс-служба ведомства, в список нарушителей попали ачинские заведения «Жаркая Поляна» и «Шаурма», минусинский Burger Time и «Ручная лепка» из регионального центра.
В Россельхознадзоре пояснили, что эти кафе не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы, которые могли бы доказать качество и безопасность продуктов.
Предприниматели получили предупреждения. Теперь владельцы точек общественного питания обязаны устранить все нарушения.
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