В Красноярском крае девять кафе «поймали» на готовке из сомнительных продуктов

В январе 2025 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили девять кафе, готовящих блюда из продукции неизвестного происхождения. Как рассказала пресс-служба ведомства, в список нарушителей попали ачинские заведения «Жаркая Поляна» и «Шаурма», минусинский Burger Time и «Ручная лепка» из регионального центра.