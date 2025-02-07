Бюджет Новосибирска пополнился на 3 млрд рублей за счет аренды и продаж земли

Бюджет Новосибирска получил 3 миллиарда 75 миллионов рублей неналоговых доходов. По сравнению с 2023 годом сумма выросла на 202,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
Наибольшие поступления обеспечили аренда и продажа земли: 1,8 млрд рублей — от аренды участков, 689,6 млн рублей — от их продажи. Доходы от приватизации муниципального имущества составили 267,3 млн рублей, что выше показателей 2023 года на 18,2 млн.
— Исполнение плана в объеме 100% получено за счет усиления претензионно-исковой работы, а также за счет проводимых торгов, — рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Алексей Колович.