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Бюджет Новосибирска пополнился на 3 млрд рублей за счет аренды и продаж земли

Город выполнил план по неналоговым доходам на 102%.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет Новосибирска получил 3 миллиарда 75 миллионов рублей неналоговых доходов. По сравнению с 2023 годом сумма выросла на 202,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Наибольшие поступления обеспечили аренда и продажа земли: 1,8 млрд рублей — от аренды участков, 689,6 млн рублей — от их продажи. Доходы от приватизации муниципального имущества составили 267,3 млн рублей, что выше показателей 2023 года на 18,2 млн.

— Исполнение плана в объеме 100% получено за счет усиления претензионно-исковой работы, а также за счет проводимых торгов, — рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Алексей Колович.

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