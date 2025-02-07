В Подмосковье открыли центр по развитию и разработке беспилотных авиасистем

«Создание центра стало следующим этапом развития технопарка ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского) в Жуковском и его резидентов, сконцентрировавшего лучшие практики и технологии в авиации. Большая часть средств на создание была выделена в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета на развитие научно-производственных комплексов российских наукоградов, а также от Мининвеста Московской области. Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.