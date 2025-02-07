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В Подмосковье открыли центр по развитию и разработке беспилотных авиасистем

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) состоялось в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Создание центра стало следующим этапом развития технопарка ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского) в Жуковском и его резидентов, сконцентрировавшего лучшие практики и технологии в авиации. Большая часть средств на создание была выделена в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета на развитие научно-производственных комплексов российских наукоградов, а также от Мининвеста Московской области. Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что на площадке расположатся сертификационный центр БАС и 7 испытательных лабораторий, аккредитованные Росавиацией РФ, центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский центр, центр развития и трансфера технологий, объекты недвижимого имущества административного и производственного назначения, образовательная инфраструктура и помещения разного назначения для резидентов НПЦ.

В пресс-службе добавили, что главной задачей центра является разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и достижения технологического лидерства.