Токари и врачи лидируют в списке дефицитных профессий в Волгограде

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, по итогам за январь первое место в перечне профессий, в которых остро нуждаются работодатели, по-прежнему занимает токарь-фрезеровщик с показателем 0,8 резюме на одну вакансию. По 1,2 резюме приходится на одну вакансию повара и пекаря, а также врача.
Также дефицитными на рынке труда в Волгоградской области остаются специальности продавцов, главврачей, агентов по недвижимости, товароведов, администраторов магазинов, коллекторов, дворников, электромонтажников, сантехников, директоров магазинов и операторов станков с ЧПУ.
Напомним, индекс конкуренции считается нормальным, если на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Если этот показатель составляет менее 4, то можно говорить о дефиците кадров в той или иной сфере.