Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токари и врачи лидируют в списке дефицитных профессий в Волгограде

Список из самых дефицитных специальностей на рынке труда Волгоградской области составили специалисты hh.ru.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, по итогам за январь первое место в перечне профессий, в которых остро нуждаются работодатели, по-прежнему занимает токарь-фрезеровщик с показателем 0,8 резюме на одну вакансию. По 1,2 резюме приходится на одну вакансию повара и пекаря, а также врача.

Также дефицитными на рынке труда в Волгоградской области остаются специальности продавцов, главврачей, агентов по недвижимости, товароведов, администраторов магазинов, коллекторов, дворников, электромонтажников, сантехников, директоров магазинов и операторов станков с ЧПУ.

Напомним, индекс конкуренции считается нормальным, если на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Если этот показатель составляет менее 4, то можно говорить о дефиците кадров в той или иной сфере.

занятость