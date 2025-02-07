Токари и врачи лидируют в списке дефицитных профессий в Волгограде

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, по итогам за январь первое место в перечне профессий, в которых остро нуждаются работодатели, по-прежнему занимает токарь-фрезеровщик с показателем 0,8 резюме на одну вакансию. По 1,2 резюме приходится на одну вакансию повара и пекаря, а также врача.