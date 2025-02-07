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В Узбекистане автокредиты станут дешевле

Vaib.uz (Узбекистан. 7 февраля). На совещании у президента была озвучена инициатива, которая может снизить стоимость автокредитов.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня многие автосалоны предоставляют скидки при полной оплате автомобиля, однако банки не учитывают эти скидки при оформлении кредита. В результате заемщики вынуждены платить полную стоимость, даже если могли бы сэкономить.

Если это ограничение будет снято, ставка по автокредиту может снизиться на 4%. На совещании было подчеркнуто, что данное изменение необходимо применить в первую очередь для местных автомобилей.

Эта мера может улучшить доступность автомобилей в стране, а также стимулировать производство и продажи на внутреннем рынке.

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