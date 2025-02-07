В Узбекистане автокредиты станут дешевле

Сегодня многие автосалоны предоставляют скидки при полной оплате автомобиля, однако банки не учитывают эти скидки при оформлении кредита. В результате заемщики вынуждены платить полную стоимость, даже если могли бы сэкономить.
Если это ограничение будет снято, ставка по автокредиту может снизиться на 4%. На совещании было подчеркнуто, что данное изменение необходимо применить в первую очередь для местных автомобилей.
Эта мера может улучшить доступность автомобилей в стране, а также стимулировать производство и продажи на внутреннем рынке.