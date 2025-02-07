Чайковский завод в Перми расширит импортозамещающее производство резины

Пермский «СтэлсПромМаш» нарастил мощности по производству высокотехнологичных шаровых кранов в 4 раза — до 2 тыс. штук в год. Также предприятие запустило выпуск изделия диаметром 25 мм и 500 мм, которые ранее не производило.