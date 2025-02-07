Чайковский завод в Перми расширит импортозамещающее производство резины

Как сообщает пресс-служба Минпромторга Пермского края, при поддержке ФРП Чайковский завод в столице региона модернизирует производство импортозамещающей сырой резины.
Согласно информации, с помощью 55 млн рублей льготного займа от Фонда развития промышленности (25 млн рублей — ФРП Прикамья) предприятие приобретет и запустит новую полуавтоматическую линию по изготовлению невулканизированных резиновых смесей. Общий объем инвестиций превысит 130 млн рублей.
Отмечается, что производимое модернизированной линией сырья будут использовать для производства готовых изделий в разных областях — от судостроения до пищевой промышленности.
По словам генерального директора АО «ЧЗ РТД» Владимира Ли, проект занимает первоочередное место в стратегии развития предприятия.
Реализация этого проекта позволит нам приступить к последующим, направленным на дальнейшее расширение производства с модернизацией существующего оборудования и технологий, — подчеркнул руководитель.
Ранее сообщалось, что пермский завод в 4 раза увеличил выпуск арматуры с помощью ФРП.
Пермский «СтэлсПромМаш» нарастил мощности по производству высокотехнологичных шаровых кранов в 4 раза — до 2 тыс. штук в год. Также предприятие запустило выпуск изделия диаметром 25 мм и 500 мм, которые ранее не производило.
Сообщалось также, что прикамское предприятие благодаря ФРП автоматизировало производство средств индивидуальной защиты.
Обновление парка оборудования позволило повысить производительность труда, сократить издержки приблизительно на 5% и снизить долю импорта на отечественном рынке средств защиты. При этом защитная продукция СОМЗ на 80% состоит из российских материалов.
А сегодня на «Протон-ПМ» в Перми запустили новое производство ракетных двигателей.
Предполагается, что в новом корпусе будут работать более 800 человек.