ТГК № 11 в Омске должна устранить нарушения на ТЭЦ-5 по решению суда

В Омске вступило в силу решение суда, касающееся АО «ТГК № 11», по иску прокурора города. Судебная коллегия Омского областного суда подтвердила вердикт Центрального районного суда от 1 октября 2024 года, согласно которому энергетическая компания обязана устранить нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности на ТЭЦ-5.
В частности, это касается несоответствий, связанных с эксплуатацией объектов, регулируемых федеральным законодательством и энергетическим надзором. Суд постановил, что все выявленные нарушения должны быть устранены до 30 августа 2025 года.
Прокуратура региона будет контролировать выполнение этого решения.
Ранее мы сообщали, что ранее была проведена проверка на ТЭЦ-5, где выявили нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.