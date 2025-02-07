Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение НДС в Казахстане: что изменилось в новом предложении правительства

В 2025 году правительство Казахстана вновь предложило повысить ставку НДС, но с дополнительными мерами для компенсации его воздействия на экономику, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

По словам заместителя директора Центра фискальной политики АО «Институт экономических исследований» Эльмиры Осиповой, текущее предложение отличается от обсуждавшегося в 2023 году. Тогда рассматривался только рост НДС, что вызвало опасения относительно его влияния на инфляцию и бизнес. Сейчас правительство предлагает комплексный подход — наряду с повышением налога предусматривается снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Это позволит смягчить влияние реформы на предпринимателей и удержать рост цен.

Дополнительно запланирована индексация адресной социальной помощи, заработных плат и пенсий, что поможет защитить население от возможных экономических последствий.

Эксперт отметила, что если решение о повышении НДС будет принято в 2025 году, изменения начнут ощущаться в первые месяцы после вступления реформы в силу. Бизнесу придётся адаптироваться к новым условиям, включая обязательную регистрацию плательщиков НДС при обороте от 15 млн тенге и переход на ежеквартальную уплату налога.

Ожидается, что первые поступления в бюджет от повышения НДС начнут поступать уже в первые кварталы после введения изменений, но полное восполнение бюджетного дефицита займёт несколько лет. Долгосрочные эффекты реформы проявятся постепенно, обеспечивая стабилизацию налоговой системы и укрепление фискальной устойчивости страны.

экономика
налоги