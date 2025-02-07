Повышение НДС в Казахстане: что изменилось в новом предложении правительства

По словам заместителя директора Центра фискальной политики АО «Институт экономических исследований» Эльмиры Осиповой, текущее предложение отличается от обсуждавшегося в 2023 году. Тогда рассматривался только рост НДС, что вызвало опасения относительно его влияния на инфляцию и бизнес. Сейчас правительство предлагает комплексный подход — наряду с повышением налога предусматривается снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Это позволит смягчить влияние реформы на предпринимателей и удержать рост цен.
Дополнительно запланирована индексация адресной социальной помощи, заработных плат и пенсий, что поможет защитить население от возможных экономических последствий.
Эксперт отметила, что если решение о повышении НДС будет принято в 2025 году, изменения начнут ощущаться в первые месяцы после вступления реформы в силу. Бизнесу придётся адаптироваться к новым условиям, включая обязательную регистрацию плательщиков НДС при обороте от 15 млн тенге и переход на ежеквартальную уплату налога.
Ожидается, что первые поступления в бюджет от повышения НДС начнут поступать уже в первые кварталы после введения изменений, но полное восполнение бюджетного дефицита займёт несколько лет. Долгосрочные эффекты реформы проявятся постепенно, обеспечивая стабилизацию налоговой системы и укрепление фискальной устойчивости страны.