Повышение НДС в Казахстане: что изменилось в новом предложении правительства

По словам заместителя директора Центра фискальной политики АО «Институт экономических исследований» Эльмиры Осиповой, текущее предложение отличается от обсуждавшегося в 2023 году. Тогда рассматривался только рост НДС, что вызвало опасения относительно его влияния на инфляцию и бизнес. Сейчас правительство предлагает комплексный подход — наряду с повышением налога предусматривается снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Это позволит смягчить влияние реформы на предпринимателей и удержать рост цен.