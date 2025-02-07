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В Омской области пока не готовы открыть завод по разведению мух

Планируется использовать мух в кормовых добавках.

РБК Омск сообщает, что сроки открытия завода по разведению мухи Черная львинка перенесли на более поздний срок.

Предприятие ООО «Ястро-Инновации» собиралось в 2024 году ввести в эксплуатацию ферму по разведению и переработки мух, но проект пока не реализовали. В Агентстве развития и инвестиций Омской области отметили, что пока идут различные исследовательские и конструкторские работы.

Ранее мы сообщали, что огромное количество саранчи, лугового мотылька и мышевидных грызунов ожидается этим летом в регионах России. Причина — аномально тёплая зима. Опасны для сельхозкультур как взрослые особи, так и гусеницы на всех стадиях развития. Они пожирают всходы растений, а большая колония гусениц способна уничтожить весь урожай огородника за два дня. Самая большая опасность от насекомых исходит в период засухи.

экономика