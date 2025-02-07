В Омской области пока не готовы открыть завод по разведению мух

Ранее мы сообщали, что огромное количество саранчи, лугового мотылька и мышевидных грызунов ожидается этим летом в регионах России. Причина — аномально тёплая зима. Опасны для сельхозкультур как взрослые особи, так и гусеницы на всех стадиях развития. Они пожирают всходы растений, а большая колония гусениц способна уничтожить весь урожай огородника за два дня. Самая большая опасность от насекомых исходит в период засухи.