В Омской области пока не готовы открыть завод по разведению мух

РБК Омск сообщает, что сроки открытия завода по разведению мухи Черная львинка перенесли на более поздний срок.
Предприятие ООО «Ястро-Инновации» собиралось в 2024 году ввести в эксплуатацию ферму по разведению и переработки мух, но проект пока не реализовали. В Агентстве развития и инвестиций Омской области отметили, что пока идут различные исследовательские и конструкторские работы.
Ранее мы сообщали, что огромное количество саранчи, лугового мотылька и мышевидных грызунов ожидается этим летом в регионах России. Причина — аномально тёплая зима. Опасны для сельхозкультур как взрослые особи, так и гусеницы на всех стадиях развития. Они пожирают всходы растений, а большая колония гусениц способна уничтожить весь урожай огородника за два дня. Самая большая опасность от насекомых исходит в период засухи.