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В Омске продают квартиру в форме полусферы в башне элитного дома

Квартира расположена в центре города.

Источник: Яндекс.Панорамы

На сайте объявлений в Омске появилось предложение о продаже квартиры в башне элитного дома с панорамным видом. Жильё расположено на пересечении улиц Масленникова и Жукова. Его стоимость составляет 37 080 000 рублей.

Квартира разделена на две зоны: гостевую, с гостиной и кухней-столовой, и спальную зону, с двумя изолированными спальнями. Одну из спален можно разделить на две комнаты. Кроме того, в квартире оборудована сауна.

Ранее в квартире никто не жил, хотя дом был сдан в 2016 году. Всего в доме 17 этажей, квартира расположена на 14-м этаже. За отдельную плату потенциальному покупателю предлагают купить ещё и два парковочных места в подземном паркинге.

недвижимость