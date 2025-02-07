В Омске продают квартиру в форме полусферы в башне элитного дома

На сайте объявлений в Омске появилось предложение о продаже квартиры в башне элитного дома с панорамным видом. Жильё расположено на пересечении улиц Масленникова и Жукова. Его стоимость составляет 37 080 000 рублей.
Квартира разделена на две зоны: гостевую, с гостиной и кухней-столовой, и спальную зону, с двумя изолированными спальнями. Одну из спален можно разделить на две комнаты. Кроме того, в квартире оборудована сауна.
Ранее в квартире никто не жил, хотя дом был сдан в 2016 году. Всего в доме 17 этажей, квартира расположена на 14-м этаже. За отдельную плату потенциальному покупателю предлагают купить ещё и два парковочных места в подземном паркинге.