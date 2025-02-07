Молодым новосибирским врачам вручили ключи от квартир

Молодые специалисты Кочковской ЦРБ в Новосибирской области обрели собственное жилье. По информации пресс-службы регионального правительства, в Кочковской центральной районной больнице пять молодых врачей, приступивших к работе в 2024 году, получили ключи от новых квартир. Служебное жилье было предоставлено администрацией Кочковского района для поддержки молодых специалистов.