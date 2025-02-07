Молодым новосибирским врачам вручили ключи от квартир

Молодые специалисты Кочковской ЦРБ в Новосибирской области обрели собственное жилье. По информации пресс-службы регионального правительства, в Кочковской центральной районной больнице пять молодых врачей, приступивших к работе в 2024 году, получили ключи от новых квартир. Служебное жилье было предоставлено администрацией Кочковского района для поддержки молодых специалистов.
Среди новоселов — выпускники целевой программы и участник проекта «Земский доктор». В составе новых сотрудников: психиатр, хирург, фтизиатр, участковый терапевт, а также хирург-стоматолог. До получения собственного жилья некоторые врачи арендовали квартиры, другие временно проживали в адаптированных помещениях.
Приход молодых врачей омолодил коллектив медучреждения, где ранее преобладали сотрудники старше 45 лет. Новые специалисты позволили отправить на заслуженный отдых нескольких опытных предшественников.
Жилье распределено в зависимости от семейного положения: врач, приехавший вместе с семьей, получил двухкомнатную квартиру, остальные — однокомнатные. Все квартиры находятся в новом доме, сданном осенью прошлого года специально для молодых специалистов. Дом расположен недалеко от больницы, что значительно упрощает работу сотрудникам.
На данный момент одна из квартир дома остается свободной — она предназначена для будущего врача-оториноларинголога, с которым ведутся переговоры о трудоустройстве.
В планах на 2025 год — принятие еще нескольких целевиков, которые сейчас завершают обучение. Такая поддержка позволяет привлекать молодых специалистов в районную медицину и обеспечивать качественное обслуживание местного населения.