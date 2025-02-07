В каких регионах у казахстанцев самые большие траты

В структуре доходов населения большая часть пришлась на доходы от трудовой деятельности: 252,5 тыс. тенге — на 13,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года. В том числе 220,5 тыс. тенге составили доходы от работы по найму, 32 тыс. тенге— доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности. На социальные трансферты пришлось 69,9 тыс. тенге, рост за год — на 10,9%. Большую часть доходов от социальных трансфертов составили пенсии: 55,6 тыс. тенге. Следом идут пособия (12,9 тыс. тенге), стипендии (1,4 тыс. тенге), а также АСП и жилищная помощь (91 тенге).