В каких регионах у казахстанцев самые большие траты

При этом аналитики делают важную ремарку — вышеуказанный показатель приводится без учета инфляции, то есть речь идет о номинальном росте, а не об увеличении реальной покупательной способности.
В структуре доходов населения большая часть пришлась на доходы от трудовой деятельности: 252,5 тыс. тенге — на 13,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года. В том числе 220,5 тыс. тенге составили доходы от работы по найму, 32 тыс. тенге— доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности. На социальные трансферты пришлось 69,9 тыс. тенге, рост за год — на 10,9%. Большую часть доходов от социальных трансфертов составили пенсии: 55,6 тыс. тенге. Следом идут пособия (12,9 тыс. тенге), стипендии (1,4 тыс. тенге), а также АСП и жилищная помощь (91 тенге).
Материальная помощь от родственников, знакомых, а также алименты выросли за год на 15,5%, до 8 тыс. тенге, а на прочие доходы пришлось 5,7 тыс. тенге.
Регионами с самыми высокими доходами в третьем квартале 2024 года стали Астана (495,4 тыс. тенге в среднем на душу населения), Карагандинская область (445,5 тыс. тенге), Алматы (443,5 тыс. тенге), а также Восточно-Казахстанская (410,6 тыс. тенге) и Костанайская (400,7 тыс. тенге) области.
Самые низкие среднедушевые доходы населения наблюдались в Туркестанской области: 218,9 тыс. тенге. Следом идут Жамбылская область и Шымкент: 240,6 тыс. и 241,9 тыс. тенге соответственно.
Денежные расходы, в свою очередь, в третьем квартале 2024 года составили 295,9 тыс. тенге в среднем на душу населения — на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, а за пять лет показатель увеличился на 76,9% (меньше, чем показатель роста доходов).
Половина расходов населения пришлась на продовольственные товары: 148 тыс. тенге — на 7,1% больше, чем годом ранее. Расходы на непродовольственные товары составили 70,9 тыс. тенге, на платные услуги — 52,6 тыс. тенге.
На расходы населения на погашение кредита и долга в структуре общих расходов пришлось 6,3%, или 18,7 тыс. тенге. Расходы на материальную помощь родственникам, знакомым, а также алименты за год сократились на 4,3%, до 5,1 тыс. тенге. Расходы на налоги, платежи и другие выплаты составили 619 тенге.
В региональном разрезе наибольшие расходы в третьем квартале 2024 года были зафиксированы в Астане и Алматы: 448 тыс. и 397,7 тыс. тенге в среднем на душу населения соответственно. Следом идут Карагандинская (392,1 тыс. тенге), Северо-Казахстанская (351,7 тыс. тенге) и Восточно-Казахстанская (341,7 тыс. тенге) области.
Наименьшие расходы наблюдались в Туркестанской области (188,6 тыс. тенге в среднем на душу населения), Шымкенте (216,2 тыс. тенге) и Жамбылской области (240,9 тыс. тенге).
Отношение расходов к доходам населения в третьем квартале 2024 года составило 88,1%, то есть в среднем на 1 тыс. тенге дохода казахстанцы тратят 881 тенге, что является лучшим показателем в соответствующем периоде (то есть третьем квартале) с 2009 года.
При этом есть два региона, где среднедушевые расходы населения преобладали над доходами, и если в Жамбылской области расходы превышали доходы лишь на 0,1%, то в Жетысуской — сразу на 15,1%.
Высокие показатели отношения расходов к доходам были отмечены в Северо-Казахстанской (96,3%), Кызылординской (95,1%) и Акмолинской (94,1%) областях. В этих регионах тратят практически столько же, сколько зарабатывают и получают в виде доходов иным способом.
Наименьшие значения отношения расходов к доходам наблюдались в Абайской, Мангистауской и Костанайской областях: 76,1%, 76,5% и 76,7% соответственно.