Совмин Беларуси снизил экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов

Совмин Беларуси с 1 февраля 2025 года снизил экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов. Это следует из постановления белорусского правительства № 72 от 5 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за одну тонну сжиженных углеводородных газов была сформирована на уровне 7,5 доллара (ранее 18,5 доллара). Что касается стоимости одной тонны бутана, изобутана, этана, то она составит 6,7 доллара (ранее — 16,6 доллара).
В постановлении указано, что ставки экспортных пошлин по-прежнему остаются нулевыми на сырую нефть, тримеры и тетрамеры пропилена, сырую нефть, отработанные нефтепродукты и ряд других продуктов.
Тем временем Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси.
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