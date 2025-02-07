«Чтобы такой статистики не было». Лукашенко сказал увеличить товарооборот с одним из регионов России

Президент Беларуси Александр Лукашенко критически высказался о падении товарооборота с одним из регионов России, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 7 февраля встречаясь с главой Башкортостана Радием Хабировым, белорусский лидер обратил внимание на падении товарооборота между Беларусью и этим регионом России. При этом в целом взаимоотношения он назвал неплохими, указав на наличие ряда технологических проектов. Но и указал на снижение товарооборота в 2024-м.
— Но, откровенно говоря, мы немножко сбавили обороты в прошлом году, — заметил он.
При этом Лукашенко добавил, что хотя вопрос этот и несущественный, но стороны просто обязаны в 2025-м уйти от отрицательной статистики и нарастить объем реализации более 320 миллионов долларов в эквиваленте.
— Чтобы такой статистики не было, нарастить товарооборот и превзойти те 320 миллионов долларов, которые мы наработали, — подчеркнул президент.
Тем временем стоимость белорусского сыра с белой плесенью назвали в Беларуси.