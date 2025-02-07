«Чтобы такой статистики не было». Лукашенко сказал увеличить товарооборот с одним из регионов России

Так, 7 февраля встречаясь с главой Башкортостана Радием Хабировым, белорусский лидер обратил внимание на падении товарооборота между Беларусью и этим регионом России. При этом в целом взаимоотношения он назвал неплохими, указав на наличие ряда технологических проектов. Но и указал на снижение товарооборота в 2024-м.