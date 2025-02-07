Вокруг аэропорта «Бегишево» планируют возвести аэрополис за 998 млрд рублей

Согласно представленному проекту, к 2100 году планируется развить территорию на площади 1900 га. Кроме того, в планах постройка недвижимости общим фондом в 4,8 млн кв. м. Ожидается, что это создаст 30 тыс. рабочих мест и привлечет 45 тыс. учащихся.