Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вокруг аэропорта «Бегишево» планируют возвести аэрополис за 998 млрд рублей

На территории вокруг аэропорта Бегишево, находящегося в Нижнекамске, планируют возвести аэрополис. Стоимость планируемого проекта оценивается в 998,4 млрд руб. Объем частных инвестиций 698,9 млрд руб. Об этом стало известно в ходе международного архитектурного форума Казаныш.

Согласно представленному проекту, к 2100 году планируется развить территорию на площади 1900 га. Кроме того, в планах постройка недвижимости общим фондом в 4,8 млн кв. м. Ожидается, что это создаст 30 тыс. рабочих мест и привлечет 45 тыс. учащихся.

В планах возвести на территории кластеры разных типов: производственно-логистический, выставочный и культурно-развлекательный, деловой, торговый, медицинский, гостиничный, транспортно-логистический. В будущем планируется возвести также и жилой микрорайон.