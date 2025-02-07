Жилые дома могут построить на территории водочного завода в Петербурге

В Петербурге на территории завода по выпуску водки, виски, джина и другой продукции могут появиться жилые дома. Речь идет об участке в 3,7 гектара на Московском шоссе. Дело в том, что завод планируют перенести на новую площадку в промзону «Красносельская». И чтобы земля не пустовала, ее решили продать. Покупатель уже нашелся. Об этом пишет «Коммерсантъ».