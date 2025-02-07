Жилые дома могут построить на территории водочного завода в Петербурге

В Петербурге на территории завода по выпуску водки, виски, джина и другой продукции могут появиться жилые дома. Речь идет об участке в 3,7 гектара на Московском шоссе. Дело в том, что завод планируют перенести на новую площадку в промзону «Красносельская». И чтобы земля не пустовала, ее решили продать. Покупатель уже нашелся. Об этом пишет «Коммерсантъ».
— Девелопер уже заключил договор аренды площадки с правом выкупа. По оценкам экспертов, на данном участке можно построить 60 тысяч квадратных метров жилья, — добавили в издании.
Сумма сделки не раскрывается, но участники рынка полагают, что она может доходить до 3,8 млрд рублей.
Сейчас, по данным издания, у девелопера в стадии строительства в Северной столице находится 155 тысяч квадратных метров жилья, а за все время работы застройщик ввел более 1,8 млн «квадратов» недвижимости.