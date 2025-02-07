В Новосибирске не нашлось покупателей на ТЦ «Подсолнух»

Как ранее писал BFM-Новосибирск, компания ООО «ПК Подсолнух», арендатор участка, была учреждена в 2002 году и несколько раз проходила процедуры банкротства. Договор аренды участка истек в 2019 году и не был продлен. По первоначальному плану, «Подсолнух-2» должен был стать торгово-офисным комплексом общей площадью более 34 тысяч квадратных метров, находясь в долевой собственности 281 собственника.