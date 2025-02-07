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В Новосибирске не нашлось покупателей на ТЦ «Подсолнух»

Аукцион по продаже недостроенного объекта признан несостоявшимся.

Оценённый в 1,8 млрд рублей недостроенный ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске остался без покупателей. Об этом свидетельствуют данные системы ГИС «Торги», обратило внимание издание «КоммерсантЪ».

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся», — указано в аукционной документации.

Напомним, результаты оценки недостроенного торгового центра «Подсолнух» на улице Ватутина были объявлены летом 2024-го. ООО «Оценка и бизнес-планирование» по заказу департамента имущества мэрии определило рыночную стоимость объекта в 1,8 млрд рублей.

Оценщики установили, что фактическая площадь здания превышает проектную на 1000 квадратных метров, достигая 34 094,78 кв. м. На момент оценки, проведённой 18 января 2024 года, готовность объекта оценивалась в 74%.

Как ранее писал BFM-Новосибирск, компания ООО «ПК Подсолнух», арендатор участка, была учреждена в 2002 году и несколько раз проходила процедуры банкротства. Договор аренды участка истек в 2019 году и не был продлен. По первоначальному плану, «Подсолнух-2» должен был стать торгово-офисным комплексом общей площадью более 34 тысяч квадратных метров, находясь в долевой собственности 281 собственника.