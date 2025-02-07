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С абонентов «Газпрома» в Ростове взыскали около 1,1 млрд рублей

Ростовская область, 7 февраля 2025. DON24.RU. С юридических и физических лиц «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» взыскал примерно 1,1 млрд рублей долгов в 2024 году. Об этом рассказывает пресс-служба компании.

Источник: Reuters

«Компания предварительно неоднократно информирует абонентов о наличии долга, направляет уведомления об ограничении газоснабжения в случае неоплаты, проводит досудебную работу», — пишет источник.

Всего иски о взыскании отослали 572 компаниями и 15,8 тыс. людей. При этом, сумма взыскания не окончательная — по многим делам все еще ведутся судебные процессы.

Ранее сообщалось, что более 16 тыс. абонентов Ростовского водоканала смогли списать начисленную пеню со счетов в рамках новогодней акции. Среди них были не только физические лица, но и предприниматели, управляющие компании и садоводческие товарищества.