С абонентов «Газпрома» в Ростове взыскали около 1,1 млрд рублей

«Компания предварительно неоднократно информирует абонентов о наличии долга, направляет уведомления об ограничении газоснабжения в случае неоплаты, проводит досудебную работу», — пишет источник.
Всего иски о взыскании отослали 572 компаниями и 15,8 тыс. людей. При этом, сумма взыскания не окончательная — по многим делам все еще ведутся судебные процессы.
Ранее сообщалось, что более 16 тыс. абонентов Ростовского водоканала смогли списать начисленную пеню со счетов в рамках новогодней акции. Среди них были не только физические лица, но и предприниматели, управляющие компании и садоводческие товарищества.