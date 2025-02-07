В Ростехе объяснили ситуацию в Самаре с автопарком скорой помощи

В 2020 году самарская городская станция скорой помощи была переведена на аутсорс автомобильного парка. Такое решение было обусловлено чиновниками необходимостью обновить автомобили и избавиться от устаревших. Оператором выступает ООО «РТ-Скорая помощь». Именно они за пять лет передал более 400 машин по субъектам России. Контракт тогда подписали на три года, на 67 машин.