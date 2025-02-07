В Ростехе объяснили ситуацию в Самаре с автопарком скорой помощи

В Ростехе рассказали, что Самарской области передали порядка 70 автомашин скорой помощи. Госкорпорация в официальном ТГ-канале опубликовала заявление, которое, вероятно, связано с призывом губернатора области проверить схему с передачей автопарка машин скорой помощи на аутсорсинг.
«У меня складывается впечатление, что это такая большая афера, когда мы платим за машины дороже, чем могли бы, если бы просто их закупали», — заявил губернатор.
В 2020 году самарская городская станция скорой помощи была переведена на аутсорс автомобильного парка. Такое решение было обусловлено чиновниками необходимостью обновить автомобили и избавиться от устаревших. Оператором выступает ООО «РТ-Скорая помощь». Именно они за пять лет передал более 400 машин по субъектам России. Контракт тогда подписали на три года, на 67 машин.
В корпорации объяснили, что автомашины были предоставлены новыми, кроме того, они оснащены медицинской техникой. В 2023 году 67 машин были бесплатно переданы в собственность региона, подчеркнули в Ростехе.
Там также подчеркнули, что это все еще остается дешевле, чем содержать свой автопарк.