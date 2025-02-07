В Волгограде в 2025 году начнут строить три бассейна с горками

Уже скоро наступит тот день, когда волгоградцы будут плавать зимой в подогреваемом бассейне и любоваться Волгой. В этом сезоне в ЦПКиО Волгограда приступят к возведению огромного водного комплекса из трех бассейнов с панорамным видом, он будет круглогодичным. Как сообщили в администрации парка, сейчас проект будущего места отдыха и развлечений отправлен на экспертизу в независимую организацию.