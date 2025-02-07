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В Волгограде в 2025 году начнут строить три бассейна с горками

Проект круглогодичного водного комплекса в ЦПКиО Волгограда отправили на экспертизу.

Источник: ЦПКиО

Уже скоро наступит тот день, когда волгоградцы будут плавать зимой в подогреваемом бассейне и любоваться Волгой. В этом сезоне в ЦПКиО Волгограда приступят к возведению огромного водного комплекса из трех бассейнов с панорамным видом, он будет круглогодичным. Как сообщили в администрации парка, сейчас проект будущего места отдыха и развлечений отправлен на экспертизу в независимую организацию.

— Проект проверят в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такому типу объектов, в том числе на правильность технических решений, соблюдение требуемых условий экологии и др., — объяснили в ЦПКиО.

На строительство уйдет еще примерно 2,5 года. В Волгограде появится комплекс разноуровневых бассейнов и горок со всей инфраструктурой — шезлонгами, навесами, туалетами, раздевалками и так далее. Большую роль отводят озеленению — на выжженном солнцем склоне появится настоящий оазис.

строительство