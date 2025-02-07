Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Перми составила 168 миллионов рублей

Система платных парковок в Перми работает с 2016 года. Автомобилистам, которые не желают оплачивать парковку, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за первое выявленное правонарушение в году и 2 тысячи — за каждое последующее. За незаконное размещение транспортных средств на специально отведенных местах для транспортных средств инвалидов штраф выше — 5 тысяч рублей.