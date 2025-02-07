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Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Перми составила 168 миллионов рублей

Общий объем поступлений в бюджет города от системы платных парковок составил 409 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году объем средств, вырученных за пользование платными парковками, составил 241 миллион рублей, а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили городской бюджет на 168 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Общий объем поступлений в бюджет города Перми от системы платных парковок за 2024 год составил 409 миллионов рублей.

Система платных парковок в Перми работает с 2016 года. Автомобилистам, которые не желают оплачивать парковку, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за первое выявленное правонарушение в году и 2 тысячи — за каждое последующее. За незаконное размещение транспортных средств на специально отведенных местах для транспортных средств инвалидов штраф выше — 5 тысяч рублей.

штрафы