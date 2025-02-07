В Екатеринбурге на хлебокомбинате «СМАК» обнаружили батоны на полу

Также фотографии постят интернет-пользователи на странице в паблике хлебокомбината во ВКонтакте. Директор завода Владимир Кудинов объяснил журналистам, что хлеб оказался на полу во время настройки нового оборудования и его тестирования на брак. Позднее всю эту продукцию отправили в утиль.