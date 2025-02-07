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В Екатеринбурге на хлебокомбинате «СМАК» обнаружили батоны на полу

Роспотребнадзор начал проверку.

Источник: Telegram-канал Baza

В Екатеринбурге на местном хлебокомбинате «СМАК» батоны хлеба обнаружены валяющимися на полу. Соответствующими фотографиями поделились с журналистами очевидцы.

Также фотографии постят интернет-пользователи на странице в паблике хлебокомбината во ВКонтакте. Директор завода Владимир Кудинов объяснил журналистам, что хлеб оказался на полу во время настройки нового оборудования и его тестирования на брак. Позднее всю эту продукцию отправили в утиль.

Тем временем Центральный Екатеринбургский отдел свердловского управления Роспотребнадзора начал проверку на предмет возможного нарушения санитарного законодательства. По результатам проверки возможна организация внеплановой проверки предприятия совместно с прокуратурой.

«Ситуация находится на контроле», — подчеркнули в ведомстве.

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