Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

Все это сделано из вторсырья — старых строительных мешков, ящиков из-под овощей и даже крышечек от бутылок. К пластмассам присоединяют минеральный композит, песок мелкой фракции и кварцевый агломерат, пигменты. На выходе получают очень долговечные изделия — они устойчивы к воздействиям внешней среды, не выцветают, не теряют внешнего вида, их легко мыть от пыли. В общем, этот материал — лучше, чем дерево, металл и бетон и экономичнее для тех, кто эти изделия эксплуатирует — будь то муниципалитет или же арендаторы пляжей.