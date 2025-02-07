Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставки автомашин из России в Казахстан в 2024 году выросли в 6 раз

АЛМАТЫ, 7 фев — Sputnik. Из России в Казахстан за январь-ноябрь 2024 года привезли 5000 машин на общую сумму в $23 млн — против 735 авто на $6 млн за тот же период годом ранее.

Источник: © РИА Новости

Однако общий импорт авто из стран ЕАЭС в Казахстан в денежном эквиваленте за этот период снизился почти вдвое: $23,3 млн против $49,6 млн.

Ни одной машины, по данным Бюро нацстатистики, не завезли в Казахстан из Армении (в 2023 году их было 1297 на общую сумму $36,7 млн).

Значительно снизился импорт авто из Кыргызстана: в 2024 году привезли всего два авто на сумму $6500, а в 2023-м — 462 авто на $6,6 млн.

Упали поставки и из Беларуси: в 2024 году завезли два авто на $75 тысяч против 54 авто на сумму $303 тысячи в 2023 году.

ЕАЭС
экономика