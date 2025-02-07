Поставки автомашин из России в Казахстан в 2024 году выросли в 6 раз

Однако общий импорт авто из стран ЕАЭС в Казахстан в денежном эквиваленте за этот период снизился почти вдвое: $23,3 млн против $49,6 млн.
Ни одной машины, по данным Бюро нацстатистики, не завезли в Казахстан из Армении (в 2023 году их было 1297 на общую сумму $36,7 млн).
Значительно снизился импорт авто из Кыргызстана: в 2024 году привезли всего два авто на сумму $6500, а в 2023-м — 462 авто на $6,6 млн.
Упали поставки и из Беларуси: в 2024 году завезли два авто на $75 тысяч против 54 авто на сумму $303 тысячи в 2023 году.