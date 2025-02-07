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В Узбекистане банки смогут напрямую покупать коммерческую недвижимость у застройщиков

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Коммерческие банки Узбекистана теперь получат право напрямую покупать коммерческую недвижимость у застройщиков. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания с участием Шавката Мирзиёева, посвященного развитию рынка услуг.

Источник: Sputnik.uz

На совещании было отмечено, что за последние три года в Узбекистане было сдано в эксплуатацию 3 000 многоквартирных домов, а площадь новой коммерческой недвижимости составила 38 млн квадратных метров.

Девелоперам разрешат переводить 10−15% территорий новых жилых массивов в категорию коммерческой недвижимости.

Застройщики заинтересованы в продаже этих объектов, в то время как сфера торговли и услуг — в аренде или лизинге таких помещений. Но системы, соединяющей девелоперов и предпринимателей, пока нет.

отмечалось на совещании

В этой связи президент одобрил предложение банков о возможности напрямую приобретать коммерческую недвижимость у девелоперов и затем передавать ее предпринимателям в аренду или лизинг на выгодных условиях.

В результате коммерческие помещения площадью 50 тысяч квадратных метров будут задействованы с пользой для бизнеса, а бюджет получит 70 млрд сумов доходов. Также будет создано от 100 до 150 тысяч рабочих мест. Кроме того, лизинг таких помещений будет как минимум на 15−20% дешевле аренды.

Президент также поручил ответственным ведомствам совместно с застройщиками проработать пакет проектов на 4 трлн сумов, в рамках которого коммерческая недвижимость будет передаваться в лизинг в закрепленных за ними секторах.

экономика
недвижимость