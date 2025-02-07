В Узбекистане банки смогут напрямую покупать коммерческую недвижимость у застройщиков

В результате коммерческие помещения площадью 50 тысяч квадратных метров будут задействованы с пользой для бизнеса, а бюджет получит 70 млрд сумов доходов. Также будет создано от 100 до 150 тысяч рабочих мест. Кроме того, лизинг таких помещений будет как минимум на 15−20% дешевле аренды.