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Созданный в Петербурге вертолётный двигатель заменит иностранные аналоги

Разработка силовой установки длилась всего пять лет.

Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В Петербурге создали отечественный двигатель ВК-650 В. Рабочую площадку посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Сегодня утром глава Минпромторга посетил производственную площадку “ОДК-Климов”, где принял участие в церемонии вручения сертификата типа двигателя ВК-650 В для лёгких вертолётов», — рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Разработка и сертификация первого отечественного вертолётного двигателя в классе мощности 650−750 л. с. были выполнены в рекордные сроки — всего за пять лет.

Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

«ОДК-Климов» уже создаёт силовые установки ВК-2500 для вертолётов тяжёлого класса. Этот двигатель стал третьим российским авиадвигателем, на который Росавиация выдала сертификат такого типа. Этими моторами оснащаются, в частности, машины семейства Ми-8.