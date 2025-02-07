Созданный в Петербурге вертолётный двигатель заменит иностранные аналоги

В Петербурге создали отечественный двигатель ВК-650 В. Рабочую площадку посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Сегодня утром глава Минпромторга посетил производственную площадку “ОДК-Климов”, где принял участие в церемонии вручения сертификата типа двигателя ВК-650 В для лёгких вертолётов», — рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
Разработка и сертификация первого отечественного вертолётного двигателя в классе мощности 650−750 л. с. были выполнены в рекордные сроки — всего за пять лет.
«ОДК-Климов» уже создаёт силовые установки ВК-2500 для вертолётов тяжёлого класса. Этот двигатель стал третьим российским авиадвигателем, на который Росавиация выдала сертификат такого типа. Этими моторами оснащаются, в частности, машины семейства Ми-8.