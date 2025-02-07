Дом в Богородске, где в январе взорвался газ, подлежит сносу

Об этом сообщил Алексей Коротков, глава округа, в своем Telegram-канале.
«Подписано постановление о признании дома № 15 на ул. Огарева аварийным и подлежащим сносу, т.е. жилые помещения являются непригодными для проживания», — написал Коротков.
Он отметил, что некоторые люди по-прежнему проживают у своих родственников и знакомых, но в случае необходимости власти готовы предоставить временное жилье. Все пострадавшие уже получили финансовую помощь, а также вывезли свои личные вещи. Специалисты управляющей компании закрыли входные двери подъездов, и опасная территория теперь огорожена.
Напомним, взрыв происходил 17 января, что привело к возгоранию крыши и обрушению межквартирной перегородки. В результате трагедии один человек погиб, еще один получил ранения.