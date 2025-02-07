Дом в Богородске, где в январе взорвался газ, подлежит сносу

Он отметил, что некоторые люди по-прежнему проживают у своих родственников и знакомых, но в случае необходимости власти готовы предоставить временное жилье. Все пострадавшие уже получили финансовую помощь, а также вывезли свои личные вещи. Специалисты управляющей компании закрыли входные двери подъездов, и опасная территория теперь огорожена.