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Дом в Богородске, где в январе взорвался газ, подлежит сносу

Дом в Богородске Нижегородской области, в котором в январе произошел взрыв газа, был признан аварийным и подлежит сносу.

Об этом сообщил Алексей Коротков, глава округа, в своем Telegram-канале.

«Подписано постановление о признании дома № 15 на ул. Огарева аварийным и подлежащим сносу, т.е. жилые помещения являются непригодными для проживания», — написал Коротков.

Он отметил, что некоторые люди по-прежнему проживают у своих родственников и знакомых, но в случае необходимости власти готовы предоставить временное жилье. Все пострадавшие уже получили финансовую помощь, а также вывезли свои личные вещи. Специалисты управляющей компании закрыли входные двери подъездов, и опасная территория теперь огорожена.

Напомним, взрыв происходил 17 января, что привело к возгоранию крыши и обрушению межквартирной перегородки. В результате трагедии один человек погиб, еще один получил ранения.

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