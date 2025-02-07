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В магазинах «Светофор» в Ростовской области нашли больше 90 нарушений

Россельхознадзор проверил 60 магазинов «Светофор» и обнаружил 91 нарушение.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора проверили магазины сети «Светофор» в Ростовской области и ряде других регионов. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, в Ростовской области рейды прошли в 60 магазинах. В супермаркетах нашли 91 нарушение.

— Кроме того, часть продукции животного происхождения привозилась в торговую точку без ветеринарных сопроводительных документов. А ведь именно они подтверждают качество и безопасность продуктов, — говорится в материале издания.

Уточняется, что Россельхознадзор направил документы в прокуратуру и Роспотребнадзор.