В магазинах «Светофор» в Ростовской области нашли больше 90 нарушений

Специалисты Россельхознадзора проверили магазины сети «Светофор» в Ростовской области и ряде других регионов. Об этом сообщает KP.RU.
По данным издания, в Ростовской области рейды прошли в 60 магазинах. В супермаркетах нашли 91 нарушение.
— Кроме того, часть продукции животного происхождения привозилась в торговую точку без ветеринарных сопроводительных документов. А ведь именно они подтверждают качество и безопасность продуктов, — говорится в материале издания.
Уточняется, что Россельхознадзор направил документы в прокуратуру и Роспотребнадзор.