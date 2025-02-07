В двух городах Беларуси могут появиться аквапарки, еще в одном в него преобразуют бассейн

Теперь к теме возведения аквапарка вернулись и в Гомеле. На странице belkagomelby в instagram cо ссылкой начальника Гомельского городского управления архитектуры и строительства Андрея Морозова сообщается, что в городе ищут инвестора для этих целей. Изначально аквапарк хотели построить в районе Волотовских озер, но инвестор так и не нашелся. Местные власти решили предложить другую площадку — земельный участок в Любенском микрорайоне. Его для будущего объекта уже формируют.