Правила онлайн-торговли интим-товарами планируют ужесточить

Проект постановления правительства разработало Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Новшество уже обсудили с Ассоциацией предприятий онлайн-торговли, Ассоциацией розничных сетей, владельцами интернет-площадок и интернет-магазинов.
Тема выносилась и на общественно-консультативный совете при МАРТ. На встречу приглашали представителей Минкульта, где тоже было обсуждение на заседании аналогичного общественно-консультативного совета с приглашением коллег из МВД, Мининформа, Минздрава, и Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости.
В итоге и был согласован проект документа, который сейчас опубликован на официальном Правовом форуме Беларуси для обсуждения. В обосновании к проекту МАРТ напоминает, что в обычной торговле давно действую особые правила продажи эротической продукции, товаров сексуального назначения и тому подобного.
Товары сексуального назначения должны быть только в упакованном виде, а размещать их можно лишь в специально предназначенных для этого торговых объекта.
Полного запрета не будет.
Вместе с тем прямой запрет на продажу продукции сексуального назначения лицам, не достигшим определенного возраста, а также с использованием глобальной компьютерной сети Интернет… не установлен.
Хотя в правилах дистанционной торговли (в том числе онлайн) говорится, что покупатель может получить такие товары или информацию о них только, если покажет документ, который позволяет установить его возраст.
В реальности в онлайн-магазинах нередко в открытом доступе есть фотографии продукции сексуального назначения, в том числе в «рабочем состоянии». Поэтому обсуждался и полный запрет на ее продажу в сети. Это признали нецелесообразным.
В обосновании к проекту сказано, что не получится ограничить доступ к информации о таких товарах в других источниках (в том числе на на иностранных сайтах). Также запрет создаст неравные условия для работы белорусских и зарубежных продавцов.
Что предлагается?
По этой причине онлайн-торговлю интим-товарами запрещать не собираются, но ее ужесточат. Во-первых, будет четкий запрет на продажу несовершеннолетним. Во-вторых, онлайн-площадки будут давать ограниченные данные о товаре.
Публиковать изображения изделий сексуального назначения не будут. На сайтах оставят сведения о размерах, технических характеристиках, материале изготовления и особенностях использования «в объеме, необходимом для осуществления выбора и приобретения этой продукции».
Если документ примут в предлагаемом виде, то у продавцов будет три месяца, чтобы адаптироваться под новые правила. Общественное обсуждение предложенных новшеств в интернете продлится до 17 февраля включительно.