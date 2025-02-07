Минсельхозпрод изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт

В частности, меняются цены на девять товарных позиций, которые Беларусь реализует по внешнеторговым договорам. Так, изменены минимальные цены на туши и полутуши крупного рогатого скота свежие, охлажденные и замороженные, другие отрубы КРС, необваленные, молоко и сливки, в том числе сгущенные, в порошке, гранулах или других твердых видах. И скорректировали цены на экспортируемое сливочное масло, сыры.