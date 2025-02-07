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Минсельхозпрод изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт

Экспортные цены на мясо и молочку изменены Минсельхозпродом Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство сельского хозяйства и продовольствия скорректировало минимальные цены на мясо и молочную продукцию для экспорта. Это регламентирует соответствующее постановление ведомства (№ 12 от 5 февраля 2025-го), опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, меняются цены на девять товарных позиций, которые Беларусь реализует по внешнеторговым договорам. Так, изменены минимальные цены на туши и полутуши крупного рогатого скота свежие, охлажденные и замороженные, другие отрубы КРС, необваленные, молоко и сливки, в том числе сгущенные, в порошке, гранулах или других твердых видах. И скорректировали цены на экспортируемое сливочное масло, сыры.

Цены установлены отдельно для поставок на рынок России, другие страны ЕАЭС, государства СНГ, Грузию и страны вне СНГ.

В среднем мясо подорожало на 0,1 доллара для рынков ЕАЭС, СНГ и третьих стран. Например, мясо взрослого КРС для стран ЕАЭС уже будет стоить 3,9 доллара за килограмм, а молодняка — 4,2 доллара. Аналогичные цены установлены для стран СНГ и других государств.

Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал падение товарооборота с одним из регионов России: «Чтобы такой статистики не было».